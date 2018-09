Polizeipräsidium Südhessen / Walldorf: 87-jährige Radfahrerin ...

Walldorf: 87-jährige Radfahrerin nach Kollision mit Auto verstorben

Walldorf - Nach der Kollision zwischen dem Auto eines 77 Jahre alten Frankfurters und einer 87-jährigen Radfahrerin aus Mörfelden-Walldorf am vergangenen Freitag (21.09.) an der Kreuzung Kelsterbacher Straße/Waldstraße (wir haben berichtet), ist die Frau am Dienstag (25.09.) im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern derweil an.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4070288

