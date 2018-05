Polizeipräsidium Südhessen / Weiterstadt- Gräfenhausen: Blauer ...

Weiterstadt- Gräfenhausen: Blauer Opel Zafira gestohlen DA-K 8664) / Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weiterstadt - Am Mittwochnachmittag (23.5.), in der Zeit zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr, hatten es bislang unbekannte Täter auf einen blauen Opel Zafira abgesehen und das Auto gestohlen. Das Fahrzeug stand in der Schlossgasse und wurde von seinen Besitzern letztmalig am Nachmittag gesehen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Wagen die Kennzeichen (DA-K8664) angebracht. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit diesem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/9690 bei den Beamten zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de