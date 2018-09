Polizeipräsidium Südhessen / Weiterstadt-Gräfenhausen: Grauer ...

Weiterstadt-Gräfenhausen: Grauer BMW im Visier Krimineller / Zeugen gesucht

Weiterstadt - Noch unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Dienstag (17.-18.9) ihr Unwesen in der Straße "Am Ohlbach" getrieben und nach Beute in einem grauen BMW gesucht. So geriet das Fahrzeug zwischen Montagabend 22 Uhr und Dienstagmorgen 6.30 Uhr in den Fokus der Täter. Um an das Lenkrad zu gelangen, schlugen sie die Seitenscheibe des Wagens ein. Zum Tatzeitpunkt stand das Auto in einer Tiefgarage, aus der die Kriminellen, bislang unerkannt, flüchteten. Der Sachschaden sowie der Wert der Beute belaufen sich derzeit geschätzte 350 Euro. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, werden unter der Rufnummer 06151/9690, von den Beamten der Darmstädter Kripo (K21/22) entgegengenommen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Kathy Rosenberger Telefon: 06151/969-2416 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de