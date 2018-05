Polizeipräsidium Südhessen / Weiterstadt / Maintal: ...

Weiterstadt / Maintal: Autovermietung im Visier Krimineller / Fahrzeug wieder aufgefunden

Weiterstadt - Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Mittwoch (30.05.) auf eine Autobvermietung in der Lagerstraße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Kriminellen zwischen 18.15 Uhr am Dienstagabend (29.05.) und 6.40 Uhr am folgenden Morgen ein Fenster zum Anwesen auf und entwendeten aus dem Inneren die Schlüssel eines 3er BMWs. Im Rahmen der Ermittlungen und Fahndung konnte das entwendete Auto in Maintal an einem Waldrand aufgefunden und sichergestellt werden. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem ist Verdächtiges aufgefallen? Die Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

