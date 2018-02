Polizeipräsidium Südhessen / Weiterstadt-Riedbahn: Einbruch in ...

Weiterstadt-Riedbahn: Einbruch in Elektrogeschäft / Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt - Notebooks im Wert von mindestens 3400 Euro haben bislang unbekannte Diebe um kurz vor 4 Uhr am Donnerstagmorgen (15.02) aus einem Elektrogeschäft in der Robert-Koch-Straße erbeutet. Über eine Außentreppe gelangten die Täter an eine Tür im ersten Obergeschoss. Sie hebelten die Seitentür auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Polizei vermutet, dass die Kriminellen aus Richtung der Bundesautobahn 5 auf das Areal des Verkaufsmarktes gelangten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K 21/22), zu melden. Alle Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

