Polizeipräsidium Südhessen / Weiterstadt: Tatverdächtiger nach ...

Weiterstadt: Tatverdächtiger nach Einbrüchen in Kellerverschläge flüchtet

Weiterstadt - Nach dem Einbruch in mehrere Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses in der Weingartenstraße sucht die Polizei nach einem bislang noch unbekannten Tatverdächtigen. Gegen 3.30 Uhr war ein Krimineller in den Keller des Anwesens im Stadtteil Braunshardt gelangt. Hier wurden insgesamt drei Abteile ins Visier genommen und unter anderem zwei Umzugskisten mit unbekanntem Inhalt entwendet. Über die Georgenstraße flüchtete der Dieb anschließend in Richtung Forst- und Ludwigstraße. Laut Zeugenaussage war er circa 1,80 Meter groß und sportlich gebaut. Er hatte ein Glatze sowie eine auffallende Zahnlücke. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Auf dem Rücken trug er einen Camouflage Rucksack. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 beim 3. Polizeirevier zu melden.

