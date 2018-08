Polizeipräsidium Südhessen / Weiterstadt: Wohnung in ...

Weiterstadt: Wohnung in Mehrfamilienhaus im Visier von Einbrechern

Weiterstadt - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße geriet am Mittwoch (29.08.) in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher Schränke und ließen Geld, Schmuck sowie eine Fotokamera mitgehen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/9690.

