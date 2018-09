Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen gesucht

Zeugen gesucht

Lautertal-Elmshausen - Lautertal-Elmshausen: blaues Motorrad flüchtig / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag (08.09.2018) kam es um 14:40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Nibelungenstraße in Lautertal-Elmshausen mit Fahrtrichtung Bensheim. Ein blaues Motorrad fuhr auf einen gelben Hyundai Accent auf, der infolge des Zusammenstoßes im Bereich des Stoßfängers hinten links beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den entstandenen Schaden, der bislang auf eine Höhe von mehreren hundert Euro geschätzt wird, zu kümmern. Die Polizei in Bensheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer hat den Unfallhergang beobachten können oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher geben? Unter der Telefonnummer 06251/8468-0 nehmen die Unfallermittler alle sachdienlichen Informationen entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße

PSt Bensheim