Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf - Am 16.04.2018 kam es in der Zeit von 20:30 - 20:45 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Markts in der Farmstraße 101 in Mörfelden-Walldorf zu einem Verkehrsunfall. In Folge des Unfalls entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Dabei wurde ein weißer Fiat Punto an der linken Fahrzeugflanke beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau

Telefon: 06142-696 595