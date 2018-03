Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen nach Unfallflucht in ...

Zeugen nach Unfallflucht in Kelsterbach gesucht!

Kelsterbach - Am Freitag, 16.03.2018 zwischen 13:00-16:00 Uhr wurde das ordnungsgemäß auf einem Parkplatz parkende Fahrzeug schwarzer Pkw Audi A4 in Kelsterbach, Höhe der Straße Am Weiher von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR.

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Rufnummer 06107-71980 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau Polizeistation Kelsterbach Dienstgruppenleiter Keskin, PHK

Telefon: 06107-71980