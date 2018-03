Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht ...

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Am Dienstag den 13.03.2018 zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr wurde ein PKW in der Bahnhofstraße in Heppenheim beschädigt. Der Schaden an dem geparkten KIA wird auf eine Höhe von ca. 200EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 - 706 0

