Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht ...

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Am Samstag, den 05.05.18 kam es in der Zeit zwischen 10:50 und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei stieß beim Ein- oder Ausparkvorgang ein bisher unbekanntes Fahrzeug gegen einen eingeparkten grauen Mitsubishi Outlander. Der Mitsubishi wurde so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Heppenheim (Tel: 06252-7060) in Verbindung zu setzen.

