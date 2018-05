Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht ...

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Am Donnerstag, den 17.05.2018 zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr ereignete sich im Heppenheimer Ortsteil Sonderbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein, in der Straße Am Sonderbach, abgestellter silberner PKW der Marke Audi wurde durch einen unbekannten PKW am linken Außenspiegel beschädigt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Moch, PHK Polizeistation Heppenheim Weiherhausstraße 21 64646 Heppenheim

Telefon: 06252-706 555