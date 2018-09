Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht ...

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim - Am Dienstag den 25.09.2018 gegen 12:30 Uhr kam es in Heppenheim auf der B460/Kreuzung Tiergartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei musste ein Audi Fahrer einem entgegen kommenden PKW Fahrer ausweichen und touchierte hierbei eine LKW. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Im Zusammenhang zu diesem Unfall fiel ein rot schwarzer PKW auf, welcher dem Audi entgegen kam. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Telefonnummer 06252/7060

