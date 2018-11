Polizeipräsidium Südhessen / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht ...

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach - Am Mittwoch den 21.11.2018 zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde in dem Reisener Weg in Mörlenbach, kurz hinter einem unbeschrankten Bahnübergang eine Gartenhecke beschädigt. Ein PKW fuhr in die Hecke des Mehrparteienwohnhaues und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 200EUR. Der Verursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim zu melden. Tel.: 06252 / 706 - 0

