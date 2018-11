Polizeipräsidium Südhessen / Zeugenaufruf nach ...

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Riedstadt - Am Sonntag, dem 11.11.2018 kam es in der Zeit zw. 13:20 und 13:35 h in der Gemarkung Riedstadt auf der B 44 über die L 3096, Leeheim bis nach Erfelden zu einer Straßengefährdung durch den Fahrer eines silbernen SUV. Der Fahrer soll dabei über rote Ampeln gefahren sein. Ebenso soll der Gegenverkehr dadurch gefährdet worden sein, dass der silberne SUV auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 79-Jahre alte Fahrer aus einem Ortsteil von Riedstadt konnte schließlich in Erfelden gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht mehr im Besitz eines Führerscheines ist. Zeugen des Vorfalles, insbesondere solche, welche gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer: 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

