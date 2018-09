Polizeipräsidium Südhessen / Zeugenaufruf - Polizei sucht Zeugen ...

Zeugenaufruf - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Darmstadt

Darmstadt - Darmstadt - Am Montag (03.09.18), gegen 13:10 Uhr, kam es in Darmstadt-Kranichstein zu einem Unfall, bei dem das noch unbekannte Verursacherfahrzeug gesucht wird. Eine 35-jährige Fahrerin aus Klein-Zimmern war mit einem schwarzen VW Multivan auf der Kranichsteiner Straße in Darmstadt in Richtung Messel unterwegs. In Höhe des Jagdschlosses kam ihr ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Als beide Fahrzeuge in etwa auf gleicher Höhe aneinander vorbei fuhren, wurde die Hutablage/Kofferraumabdeckung des unbekannten Pkw, die sich offenbar auf dem Fahrzeugdach befand, von einem Windstoß erfasst und flog auf die Windschutzscheibe des Pkw der Geschädigten. Hierdurch wurde die Windschutzscheibe sowie das Fahrzeugdach des VW Multivan nicht unerheblich beschädigt. Der entgegenkommende Fahrer reagierte im Anschluss nicht auf das Hupen der Geschädigten und entfernte sich vom Unfallort. Es dürfte sich um einen VW, möglicherweise einen Golf, gehandelt haben.

Die Polizei Darmstadt sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf das gesuchte Fahrzeug geben können.

Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 -3610.

Berichterstatter: PK-A Schuster

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Pressestelle Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de