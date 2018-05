Polizeipräsidium Südhessen / Zwei Schwerverletzte bei Verpuffung ...

Zwei Schwerverletzte bei Verpuffung - Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Groß-Umstadt Ortsteil Heubach - Am späten Samstagnachmittag (05.05.2018) kam es im Groß-Umstädter Ortsteil Heubach zu einer Verpuffung. Drei Männer aus Dietzenbach wollten in der Forstbachstraße Altmetall in einen Kleinbus einladen. Da einige Teile zu groß waren, sollten sie mittels Trennschleifer im Bereich der geöffneten Laderaumtüren zerkleinert werden. Im Kleinbus befand sich bereits eine größere Menge Altmetall, darunter auch Farb- und Lackdosen. Vermutlich durch den Funkenflug beim Arbeiten mit dem Trennschleifer kam es zu einer Verpuffung. Hierbei erlitten zwei 37- und 38-jährige Männer schwere Verbrennungen, der Dritte blieb unverletzt. Die Verletzten wurden mit zwei Rettungshubschraubern in unterschiedliche Spezialkliniken geflogen. Es entstand kein Sachschaden. Die genaue Ursache des Vorfalls ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Polizeiführer vom Dienst Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de