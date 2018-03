Polizeipräsidium Südhessen / Zwingenberg: Wertsachen in Autos ...

Zwingenberg: Wertsachen in Autos lockten Langfinger in der Wiesenpromenade West an

Zwingenberg - Langfinger ließen in der Nacht zum Dienstag (12. - 13.3.2018) die Gelegenheit nicht aus, abgelegte Wertgegenstände aus zwei Autos zu räumen. Neben einem weißen Sprinter wurde auch ein Mercedes-Kombi in der Straße "Wiesenpromenade-West" ausgeräumt. Bekleidungsgegenstände, Laptop, Navi und eine Geldbörse wechselten so ungewollt die Besitzer. Um an das Diebesgut zu gelangen, ist jeweils die Dreiecksscheibe aufgebrochen worden.

Hinweise zu den Tätern werden von der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim entgegengenommen. Telefon: 06252 / 706-0.

OTS: Polizeipräsidium Südhessen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/4969 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_4969.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen Klappacher Straße 145 64285 Darmstadt Christiane Kobus Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783 Fax: 06151/969-2405 E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de