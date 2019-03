Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Blitzermeldung des ...

Blitzermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 01.03.2019

Offenbach - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 10. Kalenderwoche 2019

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der kommenden Woche die Einhaltung des Tempolimits überwiegend auf unseren Bundes- und Landesstraßen. In Mühlheim haben die Polizisten die Sicherheit der Kinder und Lehrer im Blick, denn sie messen in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Höhe der dortigen Schulen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

04.03.2019: B 44, Langen, in Fahrtrichtung Mörfelden, L 3009, Langenselbold, in Fahrtrichtung Hüttengesäß, L 3347, Nidderau-Ostheim, in Fahrtrichtung Roßdorf

05.03.2019: B 276, Lauterbach, in Fahrtrichtung Birstein, L 2310, Seligenstadt, in Fahrtrichtung Stockstadt

06.03.2019: B 459, Sprendlinger Kreisel, Neu-Isenburg, Bansastraße, L 3262, Buchschlag, in Fahrtrichtung Zeppelinheim

07.03.2019: Mühlheim, Gerhart-Hauptmann-Straße, K 987, Steinau, in Fahrtrichtung Bad Soden-Salmünster, L 3308, Hanau, in Fahrtrichtung Kahl

Offenbach, 01.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

