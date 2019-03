Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Blitzermeldung des ...

Blitzermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 29.03.2019

Offenbach - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 14. Kalenderwoche 2019

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der kommenden Woche die Einhaltung der Tempolimits vor Schulen in Dietzenbach, Seligenstadt und Hanau, vor einem Hanauer Kindergarten sowie vor einer Seniorenanlage in Rodgau/Nieder-Roden, um für die Sicherheit der "schwächeren" Verkehrsteilnehmer auf unseren Straßen zu sorgen. Am Mittwoch, 3. April, dem europaweiten Speedmarathon führen die Verkehrspolizisten an zehn Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durch.

Noch eine Bitte: Am Wochenende verwöhnt uns voraussichtlich der Frühling mit Sonne satt und liefert perfekte Bedingungen für einen Ausflug mit dem Auto, dem Motorrad, dem Fahrrad oder auch zu Fuß - passen Sie auf sich auf und nehmen Sie Rücksicht bitte aufeinander!

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

01.04.2019: Dietzenbach, Rodgaustraße, L 3347 Nidderau, Ostheim - Roßdorf, beide Fahrtrichtungen, K 903 Niedermittlau, in Fahrtrichtung Rothenbergen, B 45, Ortsumgehung Nidderau, in Fahrtrichtung Hanau

02.04.2019: B 45, Ortsumgehung Nidderau, in Fahrtrichtung Hanau, Hanau, Ludwigstraße, Rodgau-Niederroden, Frankfurter Straße, Egelsbach, Darmstädter Landstraße, in Fahrtrichtung Darmstadt, B 276, Birstein, in Fahrtrichtung Brachttal

03.04.2019: B 45, Ortsumgehung Nidderau, in Fahrtrichtung Hanau, B 459 Geisfeldkreisel, in Fahrtrichtung OF, L 3121 Rodgau, in Fahrtrichtung Seligenstadt, L 2310 Stockstadt, in Fahrtrichtung Seligenstadt, Seligenstadt, Mainflinger Straße, K 854, Langenselbold, in Fahrtrichtung Erlensee, BAB A 45, Hanau, in Fahrtrichtung Aschaffenburg, AD Seligenstadt, B 276, Brachttal, in Richtung Hesseldorf, L 3347, Nidderau-Ostheim, in Fahrtrichtung Roßdorf, Hanau, Kastanienallee 69

04.04.2019: B 45, Ortsumgehung Nidderau, in Fahrtrichtung Hanau, Hanau-Großauheim, Depotstraße, in Fahrtrichtung Neuwirtshäuser Straße

05.04.2019: Hanau-Großauheim, Ernst-Barthel-Straße, B 459, Geisfeldkreisel

06. und 07.04.2019: B 459, Geisfeldkreisel

Offenbach, 29.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

