Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Gemeinsame ...

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, dem 30.05.2018

Offenbach - Mann bei Streit schwer verletzt - Offenbach

(neu) Ein 36 Jahre alter Mann ist bei einer tätlichen Auseinandersetzung in der Nacht zu Mittwoch in der Offenbacher Innenstadt schwer verletzt worden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch völlig unklar, weshalb die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und die Kripo Offenbach nun nach Zeugen des Vorfalles suchen. Gegen 23.45 Uhr war der Verletzte mit einem Begleiter im Starkenburgring unterwegs. Im Bereich der "Hohe Straße" kam es nach ersten Erkenntnissen der Ermittler zu einer Auseinandersetzung mit drei Unbekannten, wobei der 36-Jährige vermutlich mit einer Flasche geschlagen und am Hals schwer verletzt wurde. Die Angreifer sollen danach in Richtung Arndstraße davon gelaufen sein. Der Schwerverletzte musste im Krankenhaus operiert werden; sein Zustand gilt mittlerweile als stabil. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch nach dem Begleiter des Mannes, der ihn direkt nach der Tat in eine nahe gelegene Klinik gebracht hat und bei den Ermittlern als wichtiger Zeuge gilt. Dieser Mann, der gebrochenes Deutsch sprach, wird auf 30 bis 40 Jahre geschätzt. Nach der Auswertung einer Videoaufnahme ist er 1,60 bis 1,75 Meter groß und hat einen dunklen Teint. In der Nacht war der Gesuchte mit einem weißen Hemd, einer schwarzen Jeanshose und schwarzen Sneakern bekleidet. Hinweise bitte an die Kripo Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Rückfragen zu diesem Artikel richten Sie bitte an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, Herrn Oberstaatsanwalt Alexander Homm unter der Rufnummer 069 8057-4100 oder an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter 069 8098-1212.

Offenbach, 30.05.2018, Pressestelle, Rudi Neu

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de