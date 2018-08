Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Gemeinsame ...

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 30.08.2018

Offenbach - Bereich Offenbach und Bereich Main-Kinzig

Mutmaßlicher Serieneinbrecher gefasst - Kreis Offenbach/Maintal

(fg) Vergangene Woche nahmen Polizeibeamte einen mutmaßlichen Serieneinbrecher in Maintal-Hochstadt vorläufig fest. Eine Streifenbesatzung beobachtete einen Radler, der sich auffällig umliegende Häuser ansah. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sie fest, dass es sich um einen gesuchten 24-Jährigen aus Offenbach handelt, der im Verdacht steht, mehrere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen und auf die Polizeidienststelle gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 24-Jährige am vergangenen Donnerstag zur richterlichen Vorführung gebracht, woraufhin die Untersuchungshaft angeordnet wurde. Er kam in eine nahegelenge Justizvollzugsanstalt. Nach Erkenntnissen der Ermittler des Fachkommissariats 21 der Offenbacher Kriminalpolizei, soll dieser mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten in Rodgau, Rödermark, Dietzenbach und Neu-Isenburg im Juni diesen Jahres begangen haben. Ein vermeintlicher Komplize, mit dem der 24-jährige Offenbacher zuvor weitere Einbrüche begangen haben soll, sitzt bereits seit Ende Mai in einer Justizvollzugsanstalt ein.

