Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Gemeinsame ...

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 13. September 2018

Offenbach - Bereich Main-Kinzig

Frau tot aufgefunden - Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus - Schöneck-Büdesheim

(aa) Auf einem Pferdehof "Am Buchwald" wurde am Montagnachmittag eine Frau tot aufgefunden - die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei gehen nach erfolgter Tatortspurensuche und den ersten Ergebnissen der am Dienstag durchgeführten Obduktion nun von einem Tötungsdelikt aus; die Tat dürfte ebenfalls am Montag stattgefunden haben. Bei der Frau handelt es sich um die 51-jährige Bewohnerin des Hofes. Eine Bekannte hatte sie gegen 15.40 Uhr im Haus aufgefunden und die Polizei alarmiert.

Die Kriminalpolizei sucht nun dringend Zeugen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an den Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herrn Oberstaatsanwalt Dominik Mies, unter der Rufnummer 06181 297-385.

Offenbach, 13.09.2018

