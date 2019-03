Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Gemeinsame ...

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 22. März 2019

Offenbach - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 22. März 2019

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen versuchten Mordes - Hanau

(neu) Weil er versucht haben soll, am vergangenen Montagabend auf offener Straße einen möglichen Nebenbuhler umzubringen, ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Kripo Hanau nun gegen einen 35 Jahre alten Mann aus Hanau. Der Verdächtige wurde am Freitagnachmittag in Frankfurt festgenommen und wurde anschließend einem Haftrichter in Hanau vorgeführt. Vor dem Streit am späten Montagabend, um 23 Uhr, hatte der Festgenommene eine Textnachricht auf dem Handy seiner Ehefrau entdeckt und war in dem Glauben, seine Gattin würde ihn hintergehen. Bei einer anschließenden Aussprache mit dem vermeintlichen Rivalen, den er extra in die Röntgenstraße "bestellt" hatte, ging er unvermittelt mit einem Messer auf diesen los. Dabei erlitt der 34-Jährige eine schwere Wunde am Arm, die sofort operiert werden musste.

Die Staatsanwaltschaft Hanau geht davon aus, dass der 35-Jährige aus Eifersucht seinen vermeintlichen Rivalen attackierte, weshalb sie nun wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Weitere Auskünfte zu diesem Artikel erteilt der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Herr Oberstaatsanwalt Dominik Mies, unter der Rufnummer 06181 297-385

Offenbach, 22.03.2019, Pressestelle, Rudi Neu

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de