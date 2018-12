Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Meldung des ...

Meldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 4.12.2018

Offenbach - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

In eigener Sache: Indienststellung von sechs Freiwilligen Polizeihelferinnen und Polizeihelfern

(mm) Am Mittwoch, den 5. Dezember, 17 Uhr, stellt Polizeipräsident Roland Ullmann sechs Polizeihelferinnen und Polizeihelfer im Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach offiziell in den Dienst. Die neu ausgebildeten Damen und Herren des Freiwilligen Polizeidienstes bekommen an diesem Tag in einer Feierstunde im Beisein ihrer Familien und den Ordnungsamtsleitern ihrer Kommunen die Dienstausweise sowie die Ausbildungsnachweise von Herrn Ullmann überreicht. Die ehrenamtlichen Polizeihelferinnen und Polizeihelfer werden dann künftig in Rödermark, Dreieich und Gelnhausen auf Streife gehen.

Zu dieser Veranstaltung sind Medienvertreter sehr herzlich eingeladen. Der Termin eignet sich auch für Fotografen. Es wird um eine Anmeldung unter Telefonnummer 069 8098-1210 (Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen) oder per E-Mail pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de gebeten.

Offenbach, 04.12.2018, Pressestelle, Michael Malkmus

