Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung-2- des ...

Nachmeldung-2- des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 30.10.2018

Offenbach - Bereich Main-Kinzig

Auto krachte in Schutzplanke - Fahrer schwer verletzt - Gemarkung Maintal/Bischofsheim

(aa) Ein Rettungshubschrauber ist am Dienstagnachmittag wegen eines Unfalls auf der Autobahn 66 gelandet. Gegen 15.30 Uhr war ein Porsche-Lenker zwischen Maintal und Hanau-Nord in die Leitplanke gefahren; der genaue Unfallhergang steht noch nicht fest. Der Sportwagen steckte teilweise unter der Schutzplanke und der 65-jährige Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen sehr schwere Verletzungen. Die Autobahn wurde für die Landung des Hubschraubers voll gesperrt; der Mann aus Bruchköbel wurde in eine Klinik geflogen. Mit Behinderungen muss bis in die frühen Abendstunden gerechnet werden. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

