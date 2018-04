Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 03.04.2018

Offenbach - Bereich Main-Kinzig

Vollsperrung der Autobahn 66 nach LKW-Unfall - Gemarkung Bad Soden-Salmünster

(de) Am Dienstagmittag kam es auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Steinau und Bad Soden-Salmünster zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug in die Absicherung eines Pannen-LKW fuhr. Gegen 10.30 Uhr musste ein LKW aufgrund einer Panne durch die Autobahnmeisterei abgesichert werden, wozu der rechte Fahrstreifen gesperrt wurde. Gegen 12.30 Uhr soll ein 53-jähriger Sattelzuglenker die Absperrung übersehen haben und fuhr auf das Sperrfahrzeug der Autobahnmeisterei auf. Der Sattelzug prallte anschließend in die Mittelschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der 53-jährige mutmaßliche Unfallverursacher und ein 48-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Für die Bergung der Unfallfahrzeuge war die Autobahn über zwei Stunden vollgesperrt. Anschließend wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Offenbach, 03.04.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de