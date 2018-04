Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 13.04.2018

Offenbach - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

"Speedmarathon" am Mittwoch, 18. April

(aa) Anlässlich des "Speedmarathons" finden am Mittwoch nächster Woche Geschwindigkeitskontrollen in Offenbach und Hanau sowie in den Kreisen Offenbach und Main-Kinzig statt.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich eingeladen, die Kontrollen zu begleiten. Wir bitten freundlich um namentliche Anmeldungen unter der Rufnummer 069 8098-1210.

Hinweis: Eine Auflistung der Messstellen zu dieser Pressemeldung ist recherchierbar unter www.polizeipresse.de. Dort geben Sie bitte Ihre bei News-Aktuell registrierte E-Mail-Adresse ein oder: suedosthessen@news-aktuell.de

http://k.polizei.hessen.de/1389907048

Offenbach, 13.04.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

- Querverweis: Ergänzende Informationen sind abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/dokumente -