Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 26.04.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

Emma-Schule vorsorglich geräumt - Seligenstadt

(fg) Noch unklar sind die Hintergründe einer Rauchentwicklung am Donnerstagvormittag, gegen 11.45 Uhr, an der Außenfassade der Emma-Schule in Seligenstadt, was zu einem gemeinsamen Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten führte. Vorsorglich wurde das komplette Gebäude geräumt. Was zu der Rauchentwicklung geführt hat, war zunächst nicht festzustellen; die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Es wurde niemand verletzt. Nachdem klar war, dass für die Schüler und Lehrer zu keiner Zeit eine Gefahr bestand, konnte der Unterricht fortgesetzt werden.

Offenbach, 26.04.2018, Pressestelle, Felix Geis

