Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 17.09.2018

Offenbach - Bereich Main-Kinzig

Betrüger bringen Frau um ihre Ersparnisse - Gelnhausen und Hanau

(aa) Betrüger brachten am Freitag eine Bewohnerin aus der Odenwaldstraße um ihre Ersparnisse, wobei sie eine ausgetüftelte Variante des "Enkeltricks" anwendeten. Mit mehreren Telefonanrufen wurde die Dame derart eingeschüchtert, sodass sie schließlich kurz nach 10 Uhr einem angeblichen Boten ihre Ersparnisse übergab. Die Anrufe gingen am Donnerstagvormittag, gegen 11 Uhr, los. Es meldete sich ein Rechtsanwalt "Moser", der einen vollstreckbaren Titel gegen sie in der Hand hätte. Um dessen Vollstreckung zu umgehen, müsste sie ihr Geld von der Bank abheben. Die Gelnhäuserin fuhr schließlich nach Hanau zu einer Bank in der Leimenstraße und hob Geld ab. Bis zur Abholung ihrer Ersparnisse erhielt das Opfer weitere Anrufe: von dem "Moser" und einem angeblichen Gerichtsvollzieher. Ziel war es natürlich, die Frau einzuschüchtern und massiv unter Druck zu setzen. Der letzte Anruf erfolgte dann am Freitag, gegen 10 Uhr. Kaum fünf Minuten später holte ein etwa 50 Jahre alter und 1,60 bis 1,70 Meter großer Mann vor dem Mehrfamilienhaus im Bereich der 10er-Hausnummern den Geldumschlag ab. Der Täter hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Hose. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Hanauer Leimenstraße und am Freitag rund um die Odenwaldstraße gesehen haben. Die Kripo ist für Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

Offenbach, 17.09.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

