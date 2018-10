Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 01.10.2018

Offenbach - Bereich Main-Kinzig

Schwerer Unfall auf der B 521 - Nidderau/Heldenbergen

(aa) Zu einem schweren Unfall kam es am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 521. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 14.55 Uhr ein Toyota-Fahrer auf der Bundesstraße 521 in Richtung Eichen unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Straße ab. Der entgegenkommende Fahrer eines Volvos wich aus, touchierte den Toyota jedoch noch leicht. Ein weiterer entgegenkommender Volvo (V40) fuhr anschließend in den Toyota, wobei der V40-Lenker schwer verletzt wurde; der 43-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 71-jährige Volvo S 80-Lenker kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Der 62-jährige Toyota-Fahrer verstarb in seinem Auto. Die B 521 (Büdinger Straße) war zwischen der B 45 (Friedberger Straße) und Nidderau-Eichen voll gesperrt; die Unfallaufnahme dürfte bis in die frühen Abendstunden andauern. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

