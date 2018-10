Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 02.10.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

Festnahme nach Kollision mit Streifenwagen - Dietzenbach

(aa) Nach vorausgegangener Fahndung nahmen Polizeibeamte am Dienstagmittag in Dietzenbach einen 52-Jährigen vorläufig fest. Der Tatverdächtige soll nach einem Streit mit seiner Frau in seinem BMW geflüchtet sein. Bei der Fahndung habe eine Polizeistreife den Verdächtigen an einer Engstelle stoppen wollen. Doch statt anzuhalten, sei der Tatverdächtige mit hoher Geschwindigkeit gegen den abgestellten Streifenwagen gefahren. Drei Polizeibeamte hatten sich zuvor in Sicherheit bringen können und blieben unverletzt. Der Tatverdächtige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - hat die Ermittlungen übernommen.

