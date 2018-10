Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 16.10.2018

Offenbach - Bereich Main-Kinzig

Hilfe: Auto am Abhang - Fahrerin in Not... - Steinau an der Straße

(aa) Ein nicht alltäglicher Notruf ging am Dienstagmittag bei der Polizei in Schlüchtern ein: Eine Frau meldete, dass sie mit ihrem Auto gerutscht sei und nun an einem Abhang stehe. Sie sei in Gefahr, mehrere Meter in die Tiefe zu stürzen. Der Motor laufe und sie stehe auf der Bremse. Die Frau aus Dieburg, die auf dem Weg zur Kur war und eine Rast einlegen wollte, wusste allerdings nicht, wo sie sich befand. Auf den zuletzt gesehenen Verkehrsschildern hatte sie "Jossa" und "Landesstraße 3195" gelesen. Die 56-Jährige wurde am Telefon zunehmend unruhiger und klagte, dass ihre Füße langsam einschlafen würden. Der Polizist, der beruhigend auf sie einsprach, vermutete richtig, dass die Opel-Fahrerin auf der Autobahn 66 aus Richtung Frankfurt unterwegs und an der Anschlussstelle Steinau abgefahren war. Glücklicher Weise war im Raum Hanau gerade der Polizeihubschrauber unterwegs, der kurzerhand den Bereich überflog. Nur wenige Minuten später sahen die Beamten aus der Luft den silbernen Opel Calibra der in Not geratenen Dieburgerin und lotsten die Polizeistreifen und Rettungskräfte dorthin. Auch ein Auto-Fahrer hatte mittlerweile angehalten, um der Frau zu helfen. Die Feuerwehrleute konnte schließlich mit der Seilwinde des Unimogs den Wagen, der bereits mit dem Vorderrad über dem Abhang in der Luft hing, sichern und aus der gefährlichen Lage herausziehen. Ende gut - alles gut!

Offenbach, 16.10.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

