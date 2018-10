Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung des ...

Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 31.10.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

Auto stieß mit Omnibus zusammen - Offenbach

(aa) Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten am Mittwochnachmittag in die Hebestraße aus: Gegen 16.20 Uhr war ein VW mit einem Omnibus zusammengestoßen und gegen geparkte Autos geprallt; hierbei wurden der Golf, der Bus und fünf Autos beschädigt. Der 44-jährige Golf-Lenker und seine 50 Jahre alte Beifahrerin kamen verletzt ins Krankenhaus. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Die Hebestraße ist derzeit voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Hergang dauern noch an.

Offenbach, 31.10.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

