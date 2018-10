Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung zum ...

Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, dem 05.10.2018

Offenbach - Wem gehört das Damenrad? - Heusenstamm

(neu) Wem gehört das Damenrad, mit dem am 21. September ein mutmaßlicher Autoknacker auf Diebestour war? Das fragt derzeit die Kripo in Dreieich und bittet um Zeugenhinweise. Der Verdächtige, ein 39 Jahre alter Spanier ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, wurde in den frühen Morgenstunden dabei überrascht, wie er an zwei geparkten BMW's in der Bleichstraße die Scheiben eingeschlagen und Geld, Ausweise und ein Laptop geklaut haben soll. Der Mann wurde wenig später von der Polizei festgenommen. Bei seiner Flucht war er mit einem blau-silbernen Damenrad unterwegs, welches die Beamten bislang nicht zuordnen konnten. Der 39-Jährige räumte ein, das angeblich unverschlossene Rad einfach an sich genommen zu haben. Wo das Rad gestanden habe, wisse er angeblich nicht mehr. Das Rad der Marke Hercules hat einen Korb auf dem Gepäckträger und Speichenreflektoren in auffälliger Sternform. Auf dem Rahmen befindet sich ein Aufkleber des "TSV Heusenstamm". Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Hinweis: Ein Bild des Rades ist der Meldung beigefügt.

