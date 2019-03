Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Nachmeldung zum ...

Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, 18.03.2019

Offenbach - Bereich Offenbach

Frau leblos aufgefunden, Polizei geht von Gewaltverbrechen aus - Offenbach

(av) Am Montagnachmittag wurde eine Frau in ihrer Wohnung in der Luisenstraße leblos aufgefunden; die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Gegen 16.15 Uhr wurde die Frau mit schweren Verletzungen in ihrer Wohnung aufgefunden. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Weitere Auskünfte sind derzeit nicht möglich.

