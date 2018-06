Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht ...

Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 10.06.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

Taschendiebstahl - Neu-Isenburg

Zu einem Taschendiebstahl kam es gestern, gegen 14.30 Uhr, im Gravenbruchring. Eine 62-Jährige aus Frankfurt fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Frankfurter Straße. Plötzlich näherte sich ein bislang unbekannter Täter zu Fuß von hinten und entwendete den Rucksack, den die Seniorin im Sattelgepäckträger deponiert hatte. Der Dieb rannte in Richtung Bansamühle davon und die 62-Jährige schreiend hinterher. Auf seiner Flucht warf er den Rucksack dann aber in ein Gebüsch und entfernte sich ohne Diebesgut über einen Waldweg. Der Unbekannte soll zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und hatte kurz rasierte, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen langen Hose und trug ein schwarzes T-Shirt oder Hemd, sowie eine Silberkette. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Regionale Ermittlungsgruppe unter der Rufnummer 06103 5066-0.

Bereiche Main-Kinzig

Zwei Toyota RAV 4 gestohlen - Maintal

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte im Dörnigheimer Weg in Bischofsheim zwei Toyota RAV 4. Die beiden Geländewagen, in den Farben braun und rot, mit MKK-Kennzeichen, parkten in der Hofeinfahrt des jeweiligen Wohnhauses, als sich Diebe zwischen 21.30 Uhr (Freitag) und 06.40 Uhr (Samstag) daran zu schaffen machten und die Pkw stahlen. Das Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der SUVs geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung zu setzen.

Autobahnpolizei

Offenbach am Main, 10.06.2018, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

