Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 20.02.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Wer sah die Unfallflucht? - Offenbach

(fg) Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.15 Uhr auf der Waldstraße in Höhe der Schreberstraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge der Verursacher einfach in Richtung Heusenstamm davon fuhr. Nach ersten Erkenntnissen war eine 20-jährige Offenbacherin in ihrem braunen Opel auf der rechten von zwei Fahrspuren stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Schreberstraße kam ein links neben ihr fahrender schwarzer Kleinwagen mit Offenbacher Kennzeichen nach rechts von seiner Fahrspur ab, touchierte ihr Fahrzeug und fuhr dann auf der Waldstraße mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Am Opel Astra wurde der Kotflügel der Fahrerseite eingedrückt und zerkratzt, sodass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Der Verursacher, der eine schmale Figur hatte, war etwa 35 Jahre alt, hatte einen Vollbart und braune kurze Haare. Zeugen die die Unfallflucht beobachtet haben und Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim 1.Revier in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Frontscheibe durch Stein beschädigt - Offenbach

(fg) Es soll einen lauten Knall gegeben haben und plötzlich war die Windschutzscheibe beschädigt. Diesen Vorfall zeigte ein 58-jähriger Offenbacher am Wochenende bei der Polizei an. Der Mann fuhr am Freitag gegen 12.45 Uhr die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Frankfurter Straße, als in Höhe eines Kinos ein Gegenstand auf die Frontscheibe flog und diese beschädigte. Der Offenbacher stieg aus und konnte in unmittelbarer Nähe einen Stein auf der Straße feststellen. Vermutlich wurde dieser auf den fahrenden Mercedes GLK geworfen. Woher der Stein kam ist noch unklar. Das 2. Revier in Offenbach sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-5200.

3. Bei Einbruch Bargeld gestohlen - Offenbach

(av) Bei einem Einbruch in ein Haus in der Brüder-Grimm-Straße entwendeten Unbekannte am Montagabend Bargeld. Zwischen 18.30 und 22.30 Uhr hebelten die Ganoven eine Terrassentür auf, durchsuchten anschließend mehrere Stockwerke und sackten dann ihre Beute ein. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kripo unter 069 8098-1234 entgegen.

4. Nach Unfall im Gegenverkehr einfach weitergefahren - Bundesstraße 486/ Egelsbach

(av) Am Montagmorgen kam es auf der Bundesstraße 486 zwischen Langen und der Autobahn 5 zu einer Berührung zwischen einem Bus und einem Auto im Gegenverkehr; der Autofahrer fuhr jedoch einfach davon und wird nun gesucht. Um 8.15 Uhr fuhr der Bus in Richtung Langen, während der Personenkraftwagen in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache gelangte das Auto in den Gegenverkehr und streifte den Omnibus, der hierbei beschädigt wurde. Davon unbeirrt setzte der Autofahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen und Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, sich auf der Polizeistation in Langen (Telefon 06103 9030-0) zu melden.

5. Einladung zur Bürgersprechstunde der Polizei - Rodgau/Jügesheim

(aa) Am Mittwoch, 21.02.2018, findet zwischen 14 und 16 Uhr bei der Stadtverwaltung (Bürgerservice) in der Hintergasse 15 eine polizeiliche Bürgersprechstunde statt. Polizeioberkommissar Michael Böres steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort zu Fragen, die den Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung betreffen.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher lassen Cognac mitgehen - Hanau

(fg) In der Nacht zum Montag stiegen Unbekannte in eine Gaststätte in der Burgallee in Kesselstadt ein und ließen unter anderem Cognac mitgehen. Zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montagmorgen, 9.15 Uhr, hebelten Einbrecher die Eingangstür des Restaurants im Bereich der 120er-Hausnummern auf und begaben sich anschließend in den Innenraum. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen im Schankraum Cognac, Bargeld und einen Laptop an sich. Anschließend flohen die Täter über die zuvor aufgehebelte Eingangstür. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 - Gelnhausen

(av) Eine Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und drei totalbeschädigte Autos - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 66 bei Gelnhausen ereignete. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Opel Zafira an der Auffahrt Gelnhausen-West in Fahrtrichtung Fulda auf die Autobahn auf. Hier soll sie dann direkt auf die linke Spur gefahren sein, ohne offenbar den nachfolgenden Verkehr zu beachten. Ein 61-Jähriger, der mit seinem 7er BMW die linke Spur befuhr, konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Zafira. Der Zafira drehte sich aufgrund des Aufpralls und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein hinter dem BMW fahrender, 50-jähriger Kia-Lenker prallte wohl bei dem Versuch auszuweichen an die linke Leitplanke und anschließend frontal in den beschädigten Opel, wobei sich der Kia ebenfalls drehte. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Fahrer des BMW leicht; beide kamen in ein Krankenhaus. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Während der Aufräumarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Fulda über eine Stunde voll gesperrt.

3. Diebe stahlen Styroporschneidmaschine - Großauheim

(av) Ob diese Diebe sich mit Trockenbau auskennen? Die Vermutung liegt nahe, da sie am Wochenende bei ihrem Einbruch in einen Baucontainer in der Straße In den Agonnerwiesen neben einer Styroporschneidemaschine auch Trockenbau-Materialien wie Eckwinkel und Gewebe-Rollen entwendeten. Zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 6 Uhr, betraten die Unbekannten das mit einem Bauzaun gesicherte Gelände und zerstörten das Vorhängeschloss am Bauwagen. Sie nahmen ihre Beute an sich und flohen in unbekannte Richtung. Möglicherweise haben sie zum Abtransport des Stehlgutes ein Fahrzeug benutzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo zu melden.

4. Autoknacker waren unterwegs - Langenselbold

(aa) Diebe zogen in der Nacht zum Montag durch die Straßen und brachen sechs geparkte Autos auf. Abgesehen hatten es die Täter auf Airbags und die Lenkräder sowie auf die eingebauten Navigationssysteme. Sie machten Beute im Wert von gut 11.000 Euro und verursachten einen Schaden von über 2.000 Euro. Um in das Innere der fünf BMW-Karossen und dem einen Mercedes zu gelangen, zertrümmerten die Autoknacker eine Scheibe oder machten sich an den Schlössern zu schaffen. Die Fahrzeuge waren im Konrad-Zuse-Ring, im Fichtenweg, in der Ringstraße und dem Feldbergring sowie "Am Häusergraben" und dem Beethovenring abgestellt. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Gestalten gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

5. Ford prallte gegen Schutzplanke - Zeugen gesucht! - Gemarkung Gründau

(aa) Wer am Montagmittag auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Gegen 13 Uhr musste ein 61-jähriger Ford-Fahrer ausweichen, als an der Auffahrt Gründau-Rothenbergen ein schwarzer Mini-Van auf die Autobahn auffuhr. Der Focus-Lenker wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden, prallte allerdings gegen die Schutzplanke. Der Verursacher scherte sich nicht um den Schaden von allein 5.000 Euro, der nun an dem Ford zu beklagen ist und setzte die Fahrt fort. Glücklicher Weise erlitt der 61-Jährige aus Sinntal keine Verletzungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer der Autobahnstation Langenselbold 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 20.02.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

