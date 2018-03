Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, dem 15.03.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Einbrecher scheiterte an guter Türsicherung - Offenbach

(av) In der Nacht zum Dienstag versuchten Einbrecher in eine Wohnung im Georg-Büchner-Weg zu gelangen; sie scheiterten an einer Einbruchssicherung. Zwischen 22 und 6.30 Uhr kletterten die Täter zunächst auf einen Balkon im Hochparterre und versuchten dann, die Balkontür aufzuhebeln. Weil die Wohnungsbesitzer jedoch einen Querriegel an der Tür montiert hatten, scheiterten die Ganoven und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 069 8098-1234 entgegen. Bürger, die ihr Heim ebenfalls effektiv gegen Einbrecher schützen wollen, können sich im Polizeiladen am Stadthof kostenlos beraten lassen. Die speziell geschulten Polizeibeamten bieten auch Vor-Ort-Beratungen in den eigenen vier Wänden an, bei denen sie individuelle Tipps zum Einbruchschutz geben. Erreichbar ist der Polizeiladen unter der Rufnummer 069 8098-1230.

2. Junge Polizisten übten ihre erste Verkehrskontrolle - Offenbach

(av) Dieser Tag gehört wohl zu einem der aufregendsten in einer jeder Polizistenlaufbahn - der Tag, an dem man zum ersten Mal eine "echte" Verkehrskontrolle durchführt. Am Mittwochvormittag war es für 20 Polizeistudenten aus Mühlheim wieder so weit. Zwischen 9.30 und 13 Uhr hielten die jungen Polizisten an der Buswendeschleife am Spardabank-Hessen-Stadion Fahrzeuge an und wandten hier ihr erlerntes theoretisches Wissen in der Praxis an. Ein jedes Kontrollteam bekam einen erfahrenen Beamten zur Seite gestellt. Die Beamten hielten Ausschau nach Gurt- und anderen Verstößen. Am Ende stellten sie bei 83 angehaltenen Fahrzeugen insgesamt sieben nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer fest und stellten 21 sogenannte Mängelkarten aus, auf denen die Autobesitzer aufgefordert wurden, geringe Fahrzeugmängel beheben zu lassen und ihr Auto anschließend wieder vorzuführen.

3. Verkehrsinsel beschädigt und abgehauen - Neu-Isenburg

(av) Am Mittwochabend überfuhr ein Unbekannter eine Verkehrsinsel an der Kreuzung Offenbacher Straße/Am Trieb. Hierbei wurden auch Straßenschilder beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr einfach davon. Aufgrund von Zeugenbefragungen lässt sich der Unfallzeitpunkt zwischen 19.30 und 19.38 Uhr eingrenzen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Unbekannte wohl die Offenbacher Straße in Richtung Sprendlingen, verlor die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen die Verkehrsinsel und die darauf stehenden Verkehrszeichen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die innerhalb der acht Minuten den Verkehrsunfall beobachtet haben oder weitere Hinweise auf den Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache in Neu-Isenburg zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in "Schilderdienst"-Verkaufsstelle - Hanau

(fg) In ein Geschäft zur Herstellung von Kennzeichenschildern in der Dörnigheimer Straße sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Ganoven in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6.45 Uhr, die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang zur Räumlichkeit. Anschließend wurden mehrere Schubladen angegangen; in einer befanden sich die Tageseinnahmen, welche die Einbrecher einsackten. Mit ihrer Beute flohen sie über die zuvor aufgehebelte Eingangstür. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Einbrecher kamen tagsüber - Großkrotzenburg

(fg) Am Mittwoch machten sich Einbrecher in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße (einstellige Hausnummern) zu schaffen. Zwischen 9.30 Uhr und 15.45 Uhr gelangten sie über die Eingangstür der Erdgeschosswohnung ins Innere. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Wohnräume. Nachdem sie mehrere Schmuckstücke gefunden und eingesteckt hatten, flohen die Unbekannten. Wer im genannten Zeitfenster entsprechende Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Kripo Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

3. Unbekannte zerkratzen Auto - Schöneck/Oberdorfelden

(av) In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen in der Straße "Alte Dorfstraße" abgestellten Hyundai beschädigt. Zwischen 0.30 Uhr und 7.30 Uhr wurde der in Richtung Sportplatz geparkte schwarze i20 rundherum mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Hanau unter 06181 100-123 entgegen.

15.03.2018

