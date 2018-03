Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 23.03.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Diebe räumten Autos leer - Neu-Isenburg und Dreieich-Sprendlingen

(aa) Während Autoaufbrecher in der Nacht zum Donnerstag in Neu-Isenburg auf Lenkräder aus waren, stahlen Diebe in Sprendlingen alles, was an Wertsachen in geparkten Fahrzeugen zu finden war. Die Täter zertrümmerten meist eine Scheibe, um in den Innenraum zu gelangen. In der Hugenottenstadt waren zwei "An der Gehespitz" abgestellte BMW-Karossen das Ziel. In Sprendlingen stahlen Diebe in der Buchwaldstraße, Am Herrnacker, in der Poststraße sowie im Kirchweg aus fünf geparkten Autos unter anderem Jacken, ein Portemonnaie, ein Ladegerät sowie ein Objektiv. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. In den Grünstreifen gefahren - Hainburg

(mm) Auf der Landesstraße 3065 ereignete sich am Freitag, gegen 0.45 Uhr, in Höhe des "Knochensees" ein Unfall, bei dem eine Caddy-Fahrerin aufgrund eines Ausweichmanövers in den Grünstreifen geriet. Nach Angaben der Hainstädterin war ihr ein Personenwagen, vermutlich ein VW-Passat-Kombi, aus Richtung Klein-Krotzenburg entgegengekommen. Der unbekannte Fahrer hatte unmittelbar vor ihr den Fahrstreifen gewechselt, sodass sie nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Verursacher war dann, ohne sich um den Schaden von rund 10.000 Euro zu kümmern, weitergefahren. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, die etwas von dem Unfallgeschehen mitbekommen haben oder denen das Fahrzeug zuvor aufgefallen war, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat den Audi beschädigt und ist abgehauen? - Hanau

(mm) Knapp zwei Stunden hatte ein Rodenbacher seinen Audi A5 am Donnerstag auf einem Parkplatz in der Nicolaystraße im Bereich des Restaurants "Café Del Sol" geparkt und schon wurde er von einem Unbekannten angefahren. Der Verursacher hatte zwischen 21 und 22.40 Uhr den Audi am hinteren rechten Kotflügel touchiert und war dann, ohne sich um den geschätzten Schaden von 2.500 Euro zu kümmern, abgehauen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I am Freiheitsplatz (06181 100-611) oder bei den Unfallfluchtermittlern (06183 91155-0).

2. Mercedes beschädigt - Biebergemünd

(mm) Einen Mercedes SL haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 19.30 Uhr und Donnerstag, 8.15 Uhr, auf einem Firmengelände "In der Strutt" beschädigt. Die Täter hatten die Beifahrertürscheibe der Karosse eingeschlagen und sich dann an dem Zündschloss zu schaffen gemacht. Auch die Motorhaube wurde von den Ganoven geöffnet. Offensichtlich konnten die Autoknacker den Pkw nicht starten, um ihn möglicherweise zu entwenden. Allerdings hinterließen die Täter einen Schaden von zirka 12.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

3. Einbruch in Gaststätte - Bad Soden-Salmünster

(aa) Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 23.30 und 8.30 Uhr, eine Seitentür zu einer Gaststätte in der Frankfurter Straße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Täter neben dem Schankraum auch das Büro, zu dem vorher die Tür aufgebrochen wurde. Die Diebe stahlen Geld. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

4. Einbruch in Firma - Schlüchtern

(aa) Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma an der Gartenstraße eingedrungen waren, durchsuchten sowohl alle Schränke und Schubladen im Verkaufsraum als auch im Büro. Noch steht nicht fest, was gestohlen wurde. Die Tatzeit liegt zwischen 17 und 9 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 40er-Hausnummern gesehen haben, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

5. Einbrecher nehmen Geld aus Kasse mit - Sinntal

(aa) Einbrecher haben am frühen Freitag in Sterbfritz in der Schlüchterner Straße die Eingangstür zu einem Geschäft aufgebrochen. Nach ersten Hinweisen geschah der Einbruch gegen 3 Uhr; die Täter stahlen Geld aus der Kasse. Die Polizei Schlüchtern bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 23.03.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de