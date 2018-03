Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 27.03.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Verwandte vertrieb Trickdiebinnen - Langen

(aa) Drei Trickdiebinnen flüchteten am Montagmittag aus einem Mehrfamilienhaus an der Annastraße. Gegen 13 Uhr war das Trio in der Wohnung einer betagten Seniorin zugange und auf Diebestour. Allerdings kam noch rechtzeitig eine Verwandte hinzu und vertrieb die Täterinnen, die wohl noch nichts gestohlen hatten. Zuvor hatte eine etwa 60 Jahre alte Frau bei der Rentnerin um Zettel und Stift gebeten und gelangte so in die Wohnung. Geschickt lenkte die Täterin das Opfer ab, sodass sich die zwei etwa 45 Jahre alten Komplizinnen in die Wohnung schleichen konnten. Zum Durchsuchen der Schränke kamen sie jedoch nicht, weil die Zeugin sie ertappte. Die Täterinnen rannten aus dem Haus und stiegen in eine gegenüber geparkte dunkle Limousine mit Frankfurter Kennzeichen. Das Auto fuhr davon; eine Beschreibung zum Fahrer liegt noch nicht vor. Die Frauen trugen alle Röcke und hatten eine kräftige Statur. Die Ältere hatte ihre dunklen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die Jüngeren hatten blonde Haare. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Trickdiebinnen oder das Auto im Bereich der 20er-Hausnummern gesehen haben, um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" Geld erbeutet - Hanau/Kesselstadt

(fg) Die Polizei in Hanau warnt vor einer Betrugsmasche, mit der unbekannte Täter aktuell versuchen, schnell an Beute zu gelangen. In einem Fall brachten Trickbetrüger einer alten Dame aus der Georg-Wolff-Straße am späten Sonntagabend um ihr Erspartes. Gegen 21.15 Uhr erhielt die Frau einen Anruf von einem Mann, der vortäuschte, Polizist zu sein. Er gaukelte der Seniorin vor, dass die Polizei einer Diebesbande auf den Fersen sei; sie wäre einer der "zukünftigen Opfer". Um sie zu schützen, solle sie ihr Erspartes an einer vereinbarten Stelle deponieren. Gegen 23.15 Uhr musste die Senioren feststellen, dass ihr nicht geholfen wurde und Betrüger am Werk waren - denn ihre Ersparnisse waren weg. Trickbetrüger hatten das Geld eingesackt. Wer Hinweise zu den "falschen Polizisten" oder den Abholern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Die Polizei bietet mit seinen kriminalpolizeilichen Beratungsstellen professionelle Hilfe zur Prävention von Straftaten - unter anderem zur Masche "falsche Polizeibeamte" - an. Die Beratungsstelle in Hanau ist unter der Telefonnummer 06181 100-233 zu erreichen.

2. Einbruch in Werkstatt - Erlensee

(fg) Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt in der Röntgenstraße (einstellige Hausnummern) ein und ließen Bargeld mitgehen. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr, schmissen die Ganoven die Scheibe eines Hoftors ein und gelangten so auf das Gelände. Anschließend hebelten sie mehrere Türen auf, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und hinterließen einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Mit ihrer Beute flohen die Einbrecher über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Wer Hinweise auf verdächtige Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. In die Leitplanken geknallt und abgehauen - Maintal

(mm) Nach dem die Polizei in Maintal von einem Spaziergänger am Sonntagmorgen den Hinweis erhielt, dass "Im Linnen" im Bereich des Höllsees ein unfallbeschädigter Audi steht, nahmen die Beamten sofort die Ermittlungen auf. Sie konnten in Erfahrung bringen, dass der schwarze S3 eine Frankfurter Zulassung hatte und am Sonntag zwischen 1 und 7.50 Uhr die Brauchbachstraße von der Berliner Straße kommend in Richtung der Landesstraße 3195 befuhr. In einer Linkskurve, kurz nach der Unterführung, durchbrach der Wagen die Leitplanken und blieb nach gut 100 Metern in der Feldgemarkung stehen. Hier fanden die Ermittler das vordere Autokennzeichen sowie einige Fahrzeugteile. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der vermeintliche unfallflüchtige Fahrer ein 16-Jähriger aus Maintal war, der für das Fahrzeug keinen Führerschein besitzt. Er wurde am Morgen von Polizeibeamten zuhause angetroffen. Ein 15-jähriger Freund soll Mitfahrer gewesen sein. An dem Audi, der einem Familienangehörigen des 16-Jährigen gehört, entstand ein Schaden von zirka 20.000 Euro.

4. Streit mit Folgen - Freigericht

(mm) Im Bereich des Busbahnhofs in der Rathausstraße in Somborn sind am Montagabend, gegen 23 Uhr, zwei Gruppen im Alter zwischen 14 und 22 Jahren nach anfänglichen gegenseitigen Beleidigungen in Streit geraten. Nach dem sich die "Streithähne" getrennt hätten, sei dann ein 18-Jähriger aus einer der beiden Gruppen von zwei Jugendlichen, die ebenfalls zuvor an den verbalen Streitigkeiten beteiligt gewesen sein sollen, geschlagen worden. Der verletzte Rodgauer musste anschließend in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der 14- und der 16-Jährige hätten bei der Auseinandersetzung versucht, dem Rodgauer die Jacke zu entreißen, was ihnen allerdings nicht gelang. Danach waren die mutmaßlichen Angreifer geflüchtet. Die Polizei konnte das Duo aber kurzer Zeit später antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau verbrachten sie die Nacht im Polizeigewahrsam. Am Dienstag wurden der Frankfurter und der Offenbacher nach den polizeilichen Vernehmungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Hause entlassen.

Offenbach, 27.03.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de