Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 09.05.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Einbruch in Fachgeschäft - Offenbach

(fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Fachgeschäft in der Ludwigstraße (130er-Hausnummern) eingestiegen und erbeuteten Bargeld und zwei Handys. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher in der Zeit zwischen Montagabend, 22 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, über ein Fenster in die Büroräume, die sie anschließend dursuchten. Mit ihrer Beute flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Kripo in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Tankstelle überfallen - Obertshausen

(fb) Am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, wurde eine Tankstelle im Ortsteil Hausen in der Lämmerspieler Straße überfallen. Ein maskierter Mann forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhalts. Anschließend flüchtete er in ein angrenzendes Waldstück in Richtung Lämmerspiel. Der Räuber kann als 1,75 Meter groß, schmal, jugendlich und dunkel gekleidet beschrieben werden. Er war maskiert mit einer Sturmhaube und flüchtete gegebenenfalls auf einem motorisierten Zweirad. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen genommen.

3. Einbrecher erbeuten Elektronikgeräte - Obertshausen/Hausen

(fg) Einen Fernseher, ein Tablet und einen Subwoofer ließen Einbrecher am Dienstagabend zwischen 22 und 22.30 Uhr aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Maingaustraße mitgehen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Ganoven die Terrassentür der Wohnung, die im Bereich der 10er-Hausnummern liegt, auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume, sackten ihre Beute ein und flohen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

4. Landschaftsgärtner von Bus gestreift - Heusenstamm

(neu) Von einem Linienbus soll am Dienstagmittag in der Frankfurter Straße ein 55 Jahre alter Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebes gestreift und leicht verletzt worden sein. Der Busfahrer, der von dem Vorfall vermutlich gar nichts mitbekam, fuhr zunächst weiter, konnte dann aber von der Polizei ermittelt werden. Gegen 12 Uhr arbeitete der 55-Jährige in einem Kreisverkehr, als der Omnibus hindurchfuhr. Beim Abbiegen soll der Arbeiter vom Heck des Fahrzeugs erfasst und dann in ein Blumenbeet gefallen sein, wobei er Kratzer und Prellungen erlitt. Die Polizei in Heusenstamm bittet nun Augenzeugen, sich unter der Rufnummer 06104 69080 zu melden.

5. Kind auf Tretroller angefahren - Seligenstadt

(neu) Nach einem Zusammenstoß eines Personenwagens mit einem Kind am Dienstagmorgen in Seligenstadt bittet die Polizei die Fahrerin, sich bei der Polizei zu melden. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die Frau gegen 7.25 Uhr von einem Parkplatz in die Querstraße fahren und stieß dabei mit dem 6-Jährigen zusammen, der mit seinem Roller auf dem Gehweg zur Schule fuhr. Dabei fiel der Junge hin und verletzte sich leicht am Bein. Die Autofahrerin sei dann ausgestiegen und soll nach dem Kind geschaut haben, dann aber weitergefahren sein. Möglicherweise hatte der Junge gesagt, dass es nicht so schlimm wäre. Da von der Autofahrerin bislang keine Personalien bekannt sind, wird die Frau gebeten, sich bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 89300 zu melden.

6. Geparktes Auto brannte aus - Hainburg/Hainstadt

(fg) Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochmorgen zu einem Fahrzeugbrand in der Querstraße aus. Gegen 1 Uhr stand ein in Höhe der Hausnummer 22 geparkter Toyota Yaris in Flammen; das Auto brannte vollständig aus. Nach erster Schätzung liegt der Schaden bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Bereich Hanau

1. Brand in Hochhaus - Maintal

(fg) Am frühen Mittwoch, kurz nach Mitternacht, wurde ein Brand in einem Hochhaus in der Goethestraße gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Im Erdgeschoss des Hauses, wo die Kellerverschläge untergebracht sind, brannte es. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt - über den Sachschaden liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Innerhalb weniger Minuten war es passiert - Zeugen gesucht - Erlensee

(fg) Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Kundeparkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in der Langendiebacher Straße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen stellte ein 51-Jähriger aus Erlensee seinen roten Skoda gegen 16 Uhr in einer der Parklücken ab. Etwa zehn Minuten später kehrte er zu seinem Wagen zurück und wurde durch einen Zeugen auf die Beschädigungen an der hinteren rechten Stoßstange aufmerksam gemacht. Eine Frau sei mit einem weißen Auto rückwärts gefahren und habe den Skoda beschädigt; ohne sich um den Schaden zu kümmern ist sie jedoch weggefahren. Weitere Zeugen, die die Unfallflucht ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Trickbetrüger rufen an - Bad Orb

(fb) Trickbetrüger riefen am Dienstag gezielt ältere Menschen in Bad Orb an und gaben sich als deren Verwandte aus, die wegen eines Immobilienkaufs dringend Geld benötigen würden. Während zwei Angerufene den Trick rechtzeitig bemerkten, ging ein Ehepaar aus der Sälzerstraße auf die vermeintliche Notsituation ein und übergab einen fünfstelligen Betrag, zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr, an eine angebliche Rechtsanwaltsmitarbeiterin. Die Geldabholerin wird als 20 - 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß, schlank, mit schwarzen langen Haaren zum Zopf gebunden, beschrieben. Sie soll ein helles Oberteil, eine dunkle Hose und eine schwarze Handtasche getragen haben. Wer Hinweise auf die Betrügerin geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

