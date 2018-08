Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 21.08.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Einbruch in Kita - Rodgau/Jügesheim

(av) Eine Kindertagesstätte in der Berliner Straße war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Zwischen Freitag, 20 Uhr und Montag, 6.50 Uhr hebelten die Ganoven eine Tür auf, durchsuchten alle Räumlichkeiten und verließen das Gebäude dann ohne Beute durch ein Fenster. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 069 8098-1234 entgegen.

2. Einbruch in Seniorenheim-Keller - Dietzenbach

(av) Schlank, dunkelhaarig, mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer dunklen Hosen bekleidet und unterwegs auf einem dunklen Fahrrad - so beschreiben Zeugen den Unbekannten, der am Montagabend in den Keller eines Seniorenheims in der Siedlerstraße einbrach. Zwischen 17.45 und 19.30 Uhr betrat der Langfinger unbemerkt das Kellergeschoss und brach dort vier der Verschläge auf. Aus einem entwendete er einen Werkzeugkoffer. Zeugen hatten den Mann beobachtet, wie er den Koffer davontrug und später die Polizei verständigt. Hinweise auf die Identität des Mannes nehmen die Beamten unter 06074 837-0 entgegen.

3. Kind angefahren, Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - Rödermark

(av) Bei einem Unfall an der Einmündung Frankfurter Straße/Ringstraße wurde am Montagabend ein zehnjähriges Mädchen verletzt; der Unfallverursacher fuhr später jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Gegen 17.30 Uhr fuhr das Mädchen mit seinem Fahrrad auf dem linken Gehweg der Frankfurter Straße in Richtung Dockendorffstraße. Sie querte die Ringstraße. In diesem Moment soll eine Frau in einem schwarzen Opel Corsa aus der Ringstraße gekommen sein. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Mädchen stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau brachte das Kind wohl noch nach Hause, hinterließ jedoch offenbar ihre Daten nicht. Sie soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein und dunkle Haare haben, die sie zu einem Zopf gebunden hatte. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf die Frau geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache in Dietzenbach zu melden.

4. Des Bräutigams Herz gestohlen - Rödermark/Ober-Roden

(av) Samstag, der 18.08.2018 - Ein Datum, das sich viele Brautpaare als ihren Tag, von dem es heißt, er sei der schönste im Leben, ausgewählt haben. So auch ein Paar, das sich in Rödermark das Ja-Wort gab. Nach dem Standesamt erwartete die Beiden jedoch eine unschöne Überraschung. Der Bräutigam hatte den Blumenschmuck für das Brautauto bestellt: ein großes Herz aus roten Rosen, welches mit Saugnäpfen auf der Motorhaube des schwarzen BMW X1 befestigt wurde. Nachdem die Braut zum Standesamt chauffiert worden war, stellte der Fahrer das geschmückte Gefährt gegen 10.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Dieburger Straße ab. Nach der Trauung wollten die frischgebackenen Eheleute gegen 11.30 Uhr ihrem Glück entgegenfahren - jedoch mussten sie mit Erschrecken feststellen, dass das große Rosenherz sich nicht mehr auf der Motorhaube befand. Lediglich ein einzelner Rosenkopf lag noch auf dem Asphalt vor dem BMW. Dass der ideelle den tatsächlichen Wert des Rosenherzes bei weitem übersteigt, wird wohl jede "Bride to be" nachvollziehen können. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Diebstahles eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 bei den Beamten in Dietzenbach zu melden.

5. Tasche geraubt - Langen

(av) In der Raiffeisenstraße wurde am Sonntagnachmittag ein junger Mann von zwei Unbekannten seiner Tasche beraubt. Zwischen 10 und 12 Uhr näherten sich die Räuber von hinten, schlugen und schubsten den 23-Jährigen, sodass er zu Boden fiel. Die Täter schnappten sich seine Tasche und rannten in Richtung Bahnhof davon. Von den Ganoven liegt bislang keine Beschreibung vor. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Räuber geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Sicherheitshalber den Autoschlüssel einbehalten - Hanau

(neu) Eine der vornehmsten Aufgaben der Polizei besteht immer noch darin, Straftaten im Vorfeld zu verhindern. Diese Erfahrung durften auch drei augenscheinlich erheblich angetrunkene Männer in Hanau machen, die von einer Streife in der Nacht zu Dienstag in der Ludwigstraße vor einem Personenwagen angetroffen wurden. Da das Trio nach Einschätzung der Beamten den Eindruck machte, gleich losfahren zu wollen, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und zunächst auf der Wache deponiert. Dort konnte er dann von einer fahrtauglichen Person abgeholt werden.

2. Wegen Zigarette gegen Baum geprallt - Birstein

(neu) Weil er sich nach eigenen Angaben während der Fahrt eine Zigarette anzünden wollte, ist am Montagabend ein 26 Jahre alter Mann aus Kefenrod mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei entstand an dem VW Passat ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Gegen 20.30 Uhr war der Mann auf der Kreisstraße 921 von Hettersroth in Richtung Höfen unterwegs. Als er bemerkte, dass er nach rechts von der Fahrbahn abkam, riss er nach Einschätzung der Polizei das Steuer seines Wagens nach links und verlor dadurch die Kontrolle. Der Passat wurde an der vorderen linken Ecke erheblich beschädigt. Der 26-Jährige räumte gegenüber den Beamten an der Unfallstelle seinen Fehler ein; er wurde mündlich verwarnt.

Offenbach, 21.08.2018, Pressestelle, Rudi Neu

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de