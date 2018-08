Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 23.08.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

Wohnungsbrand im Buchrainweg - Offenbach

(av) Dunkler Rauch schlug am Donnerstagvormittag aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses im Buchrainweg; dort war in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Gegen 9.30 Uhr wurde der Brand im sechsten Obergeschoss gemeldet. Einige Wohneinheiten des 13-stöckigen Gebäudes wurden während der Löscharbeiten vorsorglich geräumt, die Bewohner konnten aber nach deren Beendigung wieder zurück in ihre Domizile. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 24-Jähriger beim Versuch das Feuer selbstständig zu löschen, leicht verletzt. Wieso das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten wurde der Buchrainweg zwischen Taunusring und Blumenstraße für den Verkehr gesperrt.

Einbruch mit Kanaldeckel, jedoch nichts gestohlen - Dietzenbach

(av) Aufmerksame Zeugen hörten am frühen Donnerstagmorgen in der Odenwaldstraße ein Klirren und riefen die Polizei; ein Unbekannter war offenbar gerade dabei, in eine Gaststätte einzubrechen. Gegen 4 Uhr hörten die Zeugen das Geräusch und sahen dann, dass die Glastür des Lokals offenbar mit einem Gullideckel eingeworfen worden war. Etwas später sahen sie einen dunkel gekleideten Mann, der mit einem Fahrrad flüchtete. Aus der Gaststätte fehlte nichts. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, konnte den Einbrecher jedoch nicht mehr feststellen. Sie bittet nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Radfahrer fällt hin und bricht sich die Nase - Hanau

(neu) Schmerzhafte Folgen hatte für einen 23 Jahre alten Radfahrer der Zusammenstoß mit einem Personenwagen am Dienstagvormittag an der Einmündung Vogelsangstraße/Marienstraße in Großauheim. Nach Erkenntnissen der Polizei fiel er hin und brach sich die Nase, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zu alledem soll er an der Unfallstelle noch von einem Zeugen beschimpft worden sein, der die ganze Szenerie offenbar beobachtet hatte und anschließend weiterfuhr. Gegen 10 Uhr fuhr der aus Erlensee stammende Radler die Vogelsangstraße und soll die Vorfahrt der 69 Jahre alten Autofahrerin missachtet haben, welche die Marienstraße befuhr. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich auf der Wache in Großauheim unter der Rufnummer 06181 95970 zu melden.

Genaue Brandursache bleibt zunächst unklar - Rodenbach

(neu) Die Ermittlungen zur Ursache des Großbrandes am Mittwochnachmittag in einem Fachbetrieb in Rodenbach dürften sich noch einige Tage verzögern. Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hanau gilt die Produktionshalle als einsturzgefährdet und kann daher von den Ermittlern noch nicht betreten werden. Vorerst lässt sich feststellen, dass einer der Mitarbeiter am Mittwoch plötzlich offene Flammen im Bereich einer Absauganlage bemerkt hatte. Erste Löschversuche brachten keinen Erfolg, so dass mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis alarmiert wurden. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 2 Millionen Euro geschätzt.

Motorradfahrer mit Wasser bespritzt - Maintal

(neu) Ob versehentlich oder mit voller Absicht - das werden die weiteren Ermittlungen ergeben müssen. Am Mittwochabend erstattete ein 33 Jahre alter Harley-Fahrer Anzeige bei der Polizei, weil er nach eigener Schilderung von einem Anwohner im Backesweg mit dem Gartenschlauch nass gespritzt wurde. Da sich der Biker erschrak, habe er einen riskanten Schlenker machen müssen, kam aber glücklicherweise nicht zu Fall. Die Polizei ermittelt gegen den 81 Jahre alten "Spritzer" wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Offenbach, 23.08.2018, Pressestelle, Rudi Neu

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Pressestelle

Telefon: 069 / 8098 - 1210 Fax: 069 / 8098 - 1207 Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868 Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834 Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743 Felix Geis (fg) - 1211 Anke Vitasek (av) - 1218 oder 0172 / 328 3254 E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de