Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 28.08.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

In eigener Sache:

(fg) Aufgrund einer Veranstaltung ist die Pressestelle am Mittwoch dieser Woche nicht besetzt. Dringende Anfragen richten Sie bitte an den PvD unter der bekannten Rufnummer.

1. Einbruch in Wohnung - Offenbach

(av) Eine Wohnung in der Straße "Am Waldpark" war am Montag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 12.45 und 17 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung, die sie nach Beute durchsuchten. Ob sie dabei etwas mitnahmen, ist derzeit nicht bekannt. Sie flüchteten auf dem Einstiegsweg. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Jugendlicher bei Unfall verletzt, Polizei sucht Zeugen - Mühlheim/ Lämmerspiel

(av) Am Montagmorgen wurde ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall auf der Mühlheimer Straße in Lämmerspiel verletzt; die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen wichtigen Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 15-jährige Mühlheimer gegen 6.50 Uhr die Straße, offenbar ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Hierbei stieß er mit einem Auto zusammen. Er sprang jedoch offenbar direkt danach auf und stieg in einen wartenden Linienbus ein. Erst eine Station weiter spürte er Schmerzen und informierte seine Erziehungsberechtigten. Er kam mit einer schweren Knieverletzung in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer als Zeugen. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache in Mühlheim zu melden.

3. Steinewerfer an der Autobahn 3 - Heusenstamm

(av) Am Montagabend meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, dem offenbar von einer Brücke über die Autobahn 3 ein Stein auf die Windschutzscheibe geworfen worden war. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um die Brücke der Dietzenbacher Straße am Müllheizkraftwerk in Heusenstamm handeln. Gegen 21.20 Uhr war dem Autofahrer dort ein Stein auf die Frontscheibe gefallen, der diese beschädigte, jedoch glücklicherweise nicht durchschlug. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen in der fraglichen Zeit auf der Brücke Personen aufgefallen sind, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

4. Drei BMW durch Autoknacker angegangen - Neu-Isenburg

(av) In der Nacht zum Montag gingen Autoknacker in der Straße "Am Mühlgraben" gleich drei BMW an; zwei davon wurden auch aufgebrochen. Zwischen 17 und 7.30 Uhr schlugen sie die Dreieckscheibe eines vor der Hausnummer 60 abgestellten BMWs ein und bauten daraus das Navigationsgerät aus. Vor der Hausnummer 73 brachen sie ebenfalls das Fahrzeug auf, bauten das Navigationssystem und zudem auch die Rückfahrkamera aus. Die Tatzeit liegt hier zwischen Samstag, 15 Uhr und Montag, 9.30 Uhr. Ebenfalls wurde vor der Hausnummer 49 zwischen 16 und 7.30 Uhr die Rückfahrkamera aus einem BMW entfernt; dieser wurde jedoch nicht aufgebrochen. In allen drei Fällen bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Wer sah den Unfall? - Rodgau/ Nieder-Roden

(av) Nachdem am Montagmorgen ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hainburgstraße abgestelltes Auto beschädigt hatte, sucht die Polizei Zeugen. Ein 21-Jähriger hatte seinen schwarzen Audi A5 auf dem Parkplatz abgestellt und war einkaufen gegangen. Als er wiederkehrte fand er einen Schaden an seinem Audi, der derzeit auf etwa 800 Euro geschätzt wird. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Verursacher ein weißes, größeres Auto oder einen Lieferwagen gefahren sein. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

6. Unfall an der Ausfahrt - Bundesstraße 45/Anschlussstelle Froschhausen

(av) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 45 an der Anschlussstelle Froschhausen wurden am Montagmorgen zwei Autos beschädigt; wie der Unfall sich genau zugetragen hat, ermittelt derzeit die Polizei und sucht nach Zeugen. Gegen 7.35 Uhr kollidierten in Fahrtrichtung Dieburg an der Ausfahrt ein 39-jähriger Audi-Fahrer und ein 51-Jähriger Mazda-Fahrer seitlich. Hierbei fuhr der Mazda offenbar links und der Audi offenbar rechts. Bei dem Zusammenstoß wurde der Audi noch nach rechts gegen die Schutzplanke geschoben. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte und wer zuvor auf welcher Fahrspur gefahren ist, ermittelt gerade die Polizei. Da morgens um diese Uhrzeit reger Verkehr auf der Strecke herrscht, geht sie davon aus, dass Unbeteiligte den Unfall beobachtet haben. Diese werden nun gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Autobahnpolizei als Zeugen zu melden.

7. Autoknacker-Trio mit Kapuzen - Seligenstadt/Froschhausen

(av) Auf einem Stellplatz in der Straße "Im Erlig" versuchten drei Unbekannte in der Nacht zum Dienstag, Kartons aus einem Auto zu klauen, wurden dabei aber offenbar gestört und flüchteten. Zwischen 21 und 2.42 Uhr schlug das Trio die Heckscheibe eines dort geparkten Autos ein und entnahm aus dem Kofferraum Kartons. Diese ließen die drei jedoch am Tatort zurück und flüchteten in unbekannte Richtung; die Polizei vermutet nun, dass die Täter gestört wurden. Nach ersten Ermittlungen sollen die drei Ganoven dunkle Oberbekleidung mit Kapuze getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

8. Einbrecher kamen über die Terrassentür - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stettiner Straße (10er-Hausnummern) suchten Einbrecher am Montagabend heim und nahmen Bargeld mit. Zwischen 19 und 21.30 Uhr begaben sich die Unbekannten auf das Gartengrundstück des Hauses und brachen anschließend eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf. Durch dieses gingen sie in das Wohnungsinnere, durchsuchten mehrere Schränke und fanden schließlich eine Kiste mit Bargeld. Mit ihrer Beute flohen die Täter über die zuvor geöffnete Terrassentür. Die Kripo in Offenbach ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Bereich Main-Kinzig

1. Autoknacker unterwegs - Hanau/Kesselstadt

(fg) Mit einer Serie von Autoaufbrüchen in der Burgallee, in der Friedensstraße, in der Landstraße und am Beethovenplatz beschäftigt sich derzeit die Kripo in Hanau. Die unbekannten Autoaufbrecher waren in der Zeit zwischen Sonntagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr unterwegs und schlugen an allen Wagen jeweils eine Fensterscheibe ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Vermutlich waren die Ganoven auf Wertsachen aus. In der Burgallee ließen sie ein mobiles Navigationsgerät mitgehen, am Beethovenplatz einen Kosmetikkoffer. Der Schaden an den Fahrzeugen der Fabrikate Seat, Audi, VW und Ford wird auf etwa 850 Euro geschätzt und übersteigt den Wert der Beute bei Weitem. Wer Hinweise zu den Autoknackern geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Harley-Fahrer und Sozia schwer verletzt - Wächtersbach

(fg) Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 276 nahe der Auffahrt der Autobahn 66 Bad Orb/ Wächtersbach ein Verkehrsunfall, wobei ein Harley-Fahrer und dessen Begleiterin vom Motorrad stürzten und sich schwere Verletzungen zuzogen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 74-jähriger Mann aus Mühlheim am Main gegen 13.20 Uhr die B 276 in Richtung Wächtersbach, als er wohl plötzlich zu einem Wendemanöver ansetzte. Hierbei übersah er vermutlich den hinter ihm fahrenden 48-jährigen Biker und dessen 46-jährige Sozia, sodass es zum Zusammenstoß kam; der Biker und seine Begleitung stürzten und kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden am Mercedes des Mühlheimers und der Road King wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt. Während der Rettungsmaßnahmen war die Bundesstraße zeitweise gesperrt.

3. Kiosk-Einbrecher erbeuten Geld und Zigaretten - Hanau/Großauheim

(fg) Unbekannte sind am Montagmorgen in einen Kiosk in der Brown-Boveri-Straße eingestiegen und ließen Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln mitgehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 4.15 und 8.50 Uhr über eine Tür des Lagerraumes Zugang ins Ladeninnere. Anschließend sackten sie ihre Beute ein und flohen über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise.

