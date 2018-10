Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 01.10.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Einbruch in Reihenhaus - Offenbach

(aa) Was Einbrecher am Samstagabend aus einem Reihenhaus in der Sudetenstraße gestohlen haben, steht noch nicht fest; alle Schränke und Schubladen waren in den Zimmern durchwühlt worden. Die Täter hatten zwischen 17.45 und 21.45 Uhr die Terrassentür aufgehebelt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Junger Mann bei Straßenraub leicht verletzt - Obertshausen

(fg) Ein Fußgänger wurde am Samstagabend in der Karl-Mayer-Straße von zwei Unbekannten angegangen; er verletzte sich hierbei leicht. Der 18-Jährige war gegen 19.20 Uhr in der Karl-Mayer-Straße unterwegs, als er unvermittelt einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt. Anschließend nahmen die Ganoven, die beide etwa 16 Jahre alt waren, das Handy sowie das Bargeld des jungen Mannes aus Obertshausen an sich und flohen. Der eine Täter war etwa 1,80 Meter groß, hatte eine breite Statur, kurze schwarze Haare und war mit einer beigen Jacke bekleidet. Der andere hatte lockige kurze braune Haare, war etwa 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Einbrecher stahlen Schmuck - Obertshausen

(aa) Einbrecher waren von Freitag auf Samstag in der Oberweiser Straße zugange. Zwischen 23.30 und 11 Uhr stiegen sie durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend durchwühlten sie die Schränke und nahmen unter anderem Schmuck mit. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

4. Sechs geparkte Autos beschädigt - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Wegen Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen ermittelt derzeit die Polizei in Heusenstamm und bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden am Sonntagnachmittag sechs in der Patershäuser Straße geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Die Autos standen im Bereich der einstelligen Hausnummern. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Tatzeit dürfte zwischen 15 und 16.30 Uhr liegen. Wer in der Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich auf der Wache unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Radlerin kam "angeschossen"... - Bruchköbel/Niederissigheim

(aa) Ein BMW-Fahrer musste am Sonntagmorgen auf der Blochbachstraße einer jugendlichen Fahrradfahrerin ausweichen und landete mit seinem 5er im Blumenbeet. Dabei wurden an dem Auto die Front und der Vorderreifen beschädigt; die anstehenden Reparaturkosten werden auf 4.000 Euro geschätzt. Kurz nach 9.30 Uhr war der 70-Jährige auf der Blochbachstraße in Richtung Tennisclub unterwegs, als plötzlich aus der Straße "Am Weihergraben" die etwa 15 Jahre alte Radlerin "herausgeschossen" kam und die Kurve schnitt. Der Auto-Lenker aus Ranstadt wich nach rechts aus und die Radlerin fuhr weiter. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Unfallfluchtermittler sind für Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu erreichen.

2. Gab es Schläge für den Nebenbuhler? - Wächtersbach/Wittgenborn

(aa) Anwohner aus Wittgenborn meldeten am Freitagabend einen blutenden Mann auf der Straße. Die Beamten trafen einen 43-Jährigen an, der eine Platzwunde am Kopf sowie eine oberflächliche Schnittverletzung am Oberschenkel hatte. Die Schutzleute nahmen schließlich einen 44-Jährigen vorläufig fest. Nach ersten Erkenntnissen hat wohl der Jüngere ein Liebesverhältnis mit der Ehefrau des 44-Jährigen. Offenbar hatte deshalb der Beschuldigte kurz nach 18 Uhr auf seinen Nebenbuhler "gewartet". Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

3. Wer sah die Unfallflucht? - Maintal

(fg) Auf 4.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Sonntag in der Philipp-Weber-Straße an einem in Höhe der Hausnummer 3 geparkten VW verursacht wurde. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein unbekannter Radfahrer für die Kratzer und Dellen am grauen Golf verantwortlich sein. Der 44-jährige Besitzer hatte seinen Kleinwagen in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 12 Uhr am Straßenrand abgestellt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Beamten der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 01.10.2018, Pressestelle, Rudi Neu

