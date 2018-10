Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 18.10.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Wer fuhr gegen die Motorräder? Zeugen bitte melden! - Obertshausen

(aa) In der Albrecht-Dürer-Straße lagen am Mittwochvormittag in Höhe der Georg-Kerschensteiner-Schule zwei Krafträder auf dem Boden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte zwischen 9.25 und 10.15 Uhr wohl beim Rangieren die auf dem Zweiradstellplatz geparkten Motorräder (Yamaha und Kawasaki) umgestoßen. Der Verursacher war weitergefahren, obwohl ein Schaden von fast 1.500 Euro entstanden war. Schüler hatten in der Straße ein Fahrzeug eines Paketdienstes beobachtet. Ob der Fahrer den Unfall verursacht hat oder ein möglicher Zeuge ist, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet daher den Paketfahrer, besagte Schüler und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

2. Zeugin verhindert Einbruch - Dietzenbach

(aa) Eine aufmerksame Anwohnerin der Nordweststraße vertrieb am Mittwochvormittag drei Einbrecher, die gegen 10.50 Uhr gerade an einem Reihenhausfenster (im Bereich der 40er-Hausnummern) hebelten. Die Zeugin machte sich bemerkbar, sodass die beiden Männer und die Komplizin flüchteten. Das Fenster hatten sie zwar bereits aufgebrochen, zu einem Einstieg in das Haus kam es jedoch nicht. Die Täterin und die Täter waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, alle etwa 1,80 Meter groß und die Frau hatte ihre Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die Kriminalpolizei hält es durchaus für möglich, dass das Trio und ein eventuell von ihnen benutztes Fahrzeug von weiteren Zeugen gesehen wurden. Die Kripo ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Wer sah die Einbrecher im Meisenweg? - Langen

(aa) Einbrecher waren am Mittwoch in Oberlinden und erbeuteten im Meisenweg aus einem Einfamilienhaus Schmuck und Geld. Zwischen 6.30 und 21.30 Uhr hatten die Diebe die Terrassentür aufgehebelt und anschließend mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Diebe stahlen Mercedes Sprinter - Hanau

(fg) Ein weißer Mercedes Sprinter verschwand in der Nacht zum Mittwoch von seinem Parkplatz in der Straße "Alter Rückinger Weg". Das Fahrzeug war in Höhe der 90er-Hausnummern geparkt. Am Sprinter waren HU-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 789 angebracht. Die unbekannten Autodiebe hatten es wohl nicht nur auf den Wagen, sondern auch auf das darin befindliche Werkzeug abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen Dienstagabend, 22 Uhr und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Transporters machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. Einbrecher klauen Mercedes - Hanau/Mittelbuchen

(fg) Unbekannte sind am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kirchberg" eingedrungen, sackten die Fahrzeugschlüssel des im Hof parkenden grauen Mercedes ein und fuhren davon. Zwischen Mitternacht und 7.15 Uhr rissen sich die Autodiebe die V-Klasse, an der Frankfurter-Kennzeichen angebracht waren, unter den Nagel. Zuvor brachen die Ganoven das Schloss der Haustüre auf, um in das Innere des Wohnhauses zu gelangen. Anschließend stiegen sie in die Großraumlimousine und flohen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder dem Autodiebstahl geben können, melden sich bitte in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Mann betatschte Fußgängerin - Maintal

(aa) Eine Fußgängerin wurde am Mittwochmorgen in der Berliner Straße von einem etwa 1,75 Meter großen Mann unsittlich angefasst. Kurz nach 6 Uhr war die 35-Jährige in Höhe der Hausnummer 64 unterwegs, als der Täter von hinten kam und ihr an die Brust griff sowie ihr mehrmals in das Gesäß kniff. Die Maintalerin schrie und der Mann rannte in Richtung Wichernstraße davon. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine hellblaue Jeans. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Offenbach, 18.10.2018

