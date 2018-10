Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 26.10.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Toyota gestohlen - Offenbach

(av) In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Straße "Lachwiesen" ein Toyota RAV4 gestohlen. Der weiße Geländewagen mit Offenbacher Kennzeichen mit der Ziffernfolge 1947 stand um 20 Uhr noch vor dem Haus. Gegen 7 Uhr bemerkten die Besitzer dann, dass ihr Fahrzeug nicht mehr dort stand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Audi gestohlen - Obertshausen

(av) In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Pater-Delp-Straße ein Audi A6 gestohlen. Die schwarze Limousine mit Offenbacher Kennzeichen mit der Ziffernfolge 549 stand um 22 Uhr noch vor dem Haus. Gegen 9.15 Uhr bemerkten die Besitzer dann, dass ihr Fahrzeug nicht mehr dort stand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Prius gestohlen - Dietzenbach

(av) In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Nibelungenstraße ein Toyota Prius gestohlen. Der grau Wagen mit Offenbacher Kennzeichen mit der Ziffernfolge 46 stand um 16.30 Uhr noch vor dem Haus. Gegen 745 Uhr bemerkten die Besitzer dann, dass ihr Fahrzeug nicht mehr dort stand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Auto über Nacht gestohlen - Dreieich/Offenthal

(av) In der Nacht zum Donnerstag wurde im Herrnewiesenweg ein Toyota RAV4 gestohlen. Der graue Geländewagen mit Frankfurter Kennzeichen mit der Ziffernfolge 7557 stand um 18.45 Uhr noch vor dem Haus. Gegen 6.50 Uhr bemerkten die Besitzer dann, dass ihr Fahrzeug nicht mehr dort stand. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Einbruch in Mehrfamilienhaus - Langen

(fg) Unbekannte drangen am Donnerstagabend in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Elsa-Brändström-Straße ein. Zwischen 19.20 und 21.10 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und kletterten durch dieses in den Innenraum der Wohnung. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume sowie Schränke und sackten einen Laptop, Bargeld und zwei Armbanduhren ein. Mit ihrer Beute flohen die Ganoven über das zuvor aufgehebelte Fenster. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah den Unfall in der Straße "Steinheimer Vorstadt" - Hanau/Steinheim

(fg) Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, in der Straße "Steinheimer Vorstadt" ereignet hat; eine 13-jährige Radlerin wurde hierbei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Hanauerin auf ihrem Mountainbike die Straße "Steinheimer Vorstadt" in Richtung Geleitstraße. In Höhe der Albanusstraße soll ihr dann die Fahrerin eines unbekannten Autos ins Rad gefahren sein, sodass sie stürzte. Die etwa 50 Jahre alte Frau fuhr im Anschluss weiter, nachdem sie sich zuvor nach dem Gesundheitszustand des Kindes erkundigt haben soll. Diese Frau und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 26.10.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

