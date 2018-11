Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach / Pressebericht des ...

Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 18.11.2018

Offenbach - Bereich Offenbach

1. Taxifahrer ausgeraubt - Offenbach

Mit einem Überfall endete die Fahrt eines Taxis, das seine bestellte Fahrt von Frankfurt nach Offenbach in der Nacht zu Sonntag unternahm. Ein Fahrgast, der im Grüneburgweg in Frankfurt zugestiegen war, lotste den 29-jährigen Taxifahrer in die Mainstraße, wo man um 00.45 Uhr ankam. Dort hielt er dem Droschkenfahrer unvermittelt ein Messer an den Hals und forderte Geld. Mit einem kleinen dreistelligen Betrag flüchtete der Räuber in Richtung des Mathildenviertels. Der Überfallene blieb unverletzt. Täterbeschreibung: 22-23 Jahre, schwarz gekleidet, Dreitagebart, markantes spitzes Gesicht, Osteuropäer, sprach Englisch mit osteuropäischem Akzent. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise unter 069/8098-123.

Bereich Main-Kinzig

1. Motorradfahrer schwer verletzt - Hanau

Schwere Verletzungen erlitt ein Kradfahrer, der am Samstagnachmittag mit einem Auto auf der Landstraße kollidierte. Um 16.55 Uhr war der 57-jährige Biker aus Hanau auf der Kesselstädter Straße in Richtung Philippsruher Allee unterwegs. Ihm entgegen kam ein 43-jähriger aus Hanau, der mit seinem PKW von der Landstraße nach links in Richtung Amphietheater abbog. Der Audifahrer übersah dabei mutmaßlich das entgegenkommende Zweirad. Die Moto Guzzi krachte in das rechte Heck des Autos und rutschte anschließend gegen einen dem Audi nachfolgenden Mercedes C-Klasse. Der auf die Fahrbahn gestürzte Motorradfahrer kam mit dem Krankenwagen in die Klinik. Die Polizeistation Hanau I sucht Unfallzeugen, die sich bitte unter 06181/100-611 melden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

OTS: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43561.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069-80 98-0 Fax: 069-80 98-2307 E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de